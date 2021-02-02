Продлили самоизоляцию для жителей Коми старше 65 лет

Продлены и больничные для работающих пенсионеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 февраля внесли изменения в указ о введении режима повышенной готовности в Республике Коми. Речь идет о продлении ограничений для жителей старше 65 лет до 17 февраля.

Напомним, ранее людям в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендовано воздерживаться от нахождения вне мест проживания по 3 февраля включительно.

Также до 17 февраля продлены больничные для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение о соблюдении режима самоизоляции, сообщает пресс-служба главы Коми.

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