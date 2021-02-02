Поликлиника в Ижме открылась после капремонта

Фото: администрация Ижемского района

К работе в текущем режиме приступила поликлиника Ижемской ЦРБ. В учреждении здравоохранения завершен капитальный ремонт на первом этаже здания, установлено современное оборудование, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

Об изменениях и нововведениях в обслуживании клиентов рассказала главврач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова.

Проведен ремонт входных групп в здание, при входах в детскую и взрослую поликлинику для санок и колясок обустроены крытые площадки, защищающие от снега и дождя. Завершены ремонтные работы в терапевтическом кабинете и на лестничных клетках, установлены системы навигации и информирования.

Маленьких пациентов детской консультации обрадуют новая адаптированная мебель, яркие рисунки, световые вывески, детский уголок с развивающими модулями, телевизор с любимыми мультиками в зоне ожидания. Молодые мамочки оценят отдельный кабинет для грудного кормления детей.

Фото: администрация Ижемского района

Для клиентов Ижемской ЦРБ теперь работает регистратура «открытого типа» с отдельным картохранилищем и системой электронной очереди. Очерёдность пациентов отображается на мониторе, при этом система сама определяет ветеранов и льготников в первую очередь для обслуживания.

Фото: администрация Ижемского района

Для удобства и ускорения обслуживания пациентов в поликлинике действуют терминалы, где посетитель может получить талон в «электронную очередь». В холле установлен инфомат, где посетители могут и самостоятельно записаться на прием к узким специалистам. Кстати, на экране есть отдельная кнопка «Просто спросить». Медперсонал уверен, опция будет пользоваться популярностью. Ближайшие несколько месяцев у терминалов будет находиться консультант, который подскажет пациентам, как пользоваться техникой.

Расписанием работы всех специалистов больницы также выведено на отдельно электронное табло. Среди нововведений на первом этаже – удобная туалетная комната для маломобильных граждан.

Фото: администрация Ижемского района

«Конечно, чувствуешь себя комфортнее в такой красивой обстановке. И в регистратуру не надо в очереди стоять. Можно присесть на красивые диванчики, пока на экране твой номер талона не высветится. Да и с девочками из регистратуры приятнее разговаривать лицом к лицу, а не через стекло или маленькое оконце», - отмечает Туркина Людмила из Щельяюра.

Фото: администрация Ижемского района

«Красиво, уютно, комфортно. Электронные терминалы сегодня работают уже практически во всех сферах обслуживания, не сомневаюсь, что и ижемские пациенты скоро привыкнут и оценят новые удобства. Главное, начало положено, надеемся, в скором времени и верхние этажи поликлиники обновятся», - подытожил глава Ижемского района Игорь Норкин.

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