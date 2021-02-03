Названы самые зараженные коронавирусом города и районы Коми

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей Фото: Архив "КП"

Сыктывкар стал лидером по количеству зараженных коронавирусом, выявленных за минувшие сутки. В городе 56 человек услышали диагноз "covid-19".

Следом за столицей Коми идут Ижемский район и Ухта. Здесь обнаружено и подтверждено по 16 случаев инфицирования.

В Роспотребнадзоре заявили, что все зараженные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 4679 человек, все они контактировали с заболевшими.

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