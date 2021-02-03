TikTok вошел в топ-5 популярных соцсетей в Коми

Фото предоставлено компанией Мегафон

Жители Коми треть трафика тратят на соцсети и чаще всего используют для выхода в интернет смартфоны на базе Android. Такие данные получили эксперты МегаФона, изучив статистику 2020 года. Для анализа бралась обезличенная информация по объему передачи данных со смартфонов, работающих в сети оператора.

Где смотрят

Youtube и ВКонтакте остаются самыми популярными ресурсами, где жители Коми смотрят онлайн-видео. Каждый четвертый гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах. Такого объема данных, к примеру, хватит, чтобы 25 млн раз посмотреть клип Клавы Кока «Покинула чат».

Какие соцсети предпочитают

Впервые в топ-5 соцсетей попал TikTok. Любители развлекательного видео подняли его сразу на четвертое место. Но лидером рейтинга стал ВКонтакте. Пользователи сервиса активно делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают любимую музыку и подкасты. Вторую и третью строчки делят Одноклассники и Instagram, трафик в которых практически сравнялся. Крупнейшая соцсеть в мире Facebook оказалась не столь популярна в Республике и занимает лишь пятую строчку.

Любимый мессенджер

Жители Коми – абоненты МегаФона, сохраняя российский тренд, предпочитают общаться в WhatsApp. Трафик, который приходится на этот мессенджер, почти в 3,5 раза больше, чем на Viber.

Какие смартфоны выбирают

Абоненты выходят в интернет со смартфонов Samsung и Huawei, на эти бренды приходится почти 40% аппаратов в сети «МегаФона». Третьим по популярности стал Xiaomi, его использует каждый десятый пользователь в Республике. На «яблочные» телефоны приходится всего 7%. Соответственно, самой популярной операционной системой для смартфонов стал Android.