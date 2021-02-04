Семья погорельцев из Выльгорта просит помощи волонтеров для разбора пепелища

Дом полностью сгорел. Фото: из личного архива

Вчера в одночасье семья Бискуп из Сыктывдинского района осталась без крова и всего имущества. Сейчас погорельцы ждут заключение пожарной экспертизы, в которой должны установить точные причины возникновения очага возгорания.

Напомним, пожар случился вчера примерно в районе 14:00. По предварительным данным, в доме отключилось электричество, из-за чего выключился циркулирующий насос, твëрдотопливный котел перегрелся.

Как отмечают жители местечка 13-ый километр, внезапное отключение электроэнергии – вечная проблема района.

– Если в заключение пожарного эксперта будет указано, что отключение электроэнергии стало причиной возгорания, то мы, естественно, будем обращаться в суд, – рассказала пострадавшая Дита Бискуп.

В этот день, рассказал глава семьи Сергей Бискуп, у нескольких жителей перегорели водонасосы, вышли из строя котлы.

– Предупреждения об отключении электроэнергии появляются, наверно, на сайте Коми энергосбытовой компании, но надо всегда отслеживать объявления – информация быстро исчезает. Даже сейчас, постфактум, я не смог отыскать новость об отключении электричества. А в нашем районе много пожилых людей, которые вообще не пользуются интернетом. На въезде в наш район установлена доска объявлений, к которой все всегда подходят, но, конечно, нас там никто не информирует, – сетует погорелец.

Семья потеряла всё из-за пожара. На счастье, нашлись добрые люди, которые снабдили погорельцев вещами, администрация школы выделила сыну ноутбук для учёбы, земляки привезли посуду, постельное бельё и продукты.

Люди полностью обеспечили семью необходимыми вещами. Фото: из личного архива

Пока семье негде жить, администрация Сыктывдинского района обещала выделить временное жильё из маневренного фонда. В понедельник-вторник запланирован показ комнаты в малосемейном общежитии.

Сергей просит принять участие всех жителей Сыктывдинского района и ближайших населённых пунктов в разборе пепелища. Глава семейства будет на месте с утра в эту субботу – 6 февраля.

– Будем весьма благодарны тем, кто откликнется и приедет нам помочь начать новую жизнь! Может кто-то приедет со своей техникой – поможет вывезти на свалку остатки дома, кто-то поможет руками – быстрее разберём головешки, да и дельный совет тоже пригодится, –обратился ко всем неравнодушным жителям Коми Сергей Бискуп.

В планах у семьи строительство дома на участке, но пока семья планирует утеплить уцелевшую во дворе мастерскую, провести туда воду и возможно жить там некоторое время. Поэтому Бискупы с большой благодарностью примут стройматериалы – утеплители, доски, саморезы и прочее.

С помощью неравнодушных граждан семье удалось за сутки собрать около 50 тысяч рублей и предметы первой необходимости.

Фото: из личного архива

Желающие помочь погорельцам могут позвонить по телефону 8 904 271 67 47. Номер прикреплен к карте Сбербанка главы семьи (Сергей Владимирович Б.).

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