В год 435-летнего юбилея деревни ветераны Верхнего Выльыба собирают деньги на памятник из чёрного гранита

Деревня Верхний Выльыб.

Деревня Верхний Выльыб Глотовского сельского поселения Удорского района Коми в этом году отмечает 435-летний юбилей. Из-за пандемии жители населённого пункта даже и не надеются на какой-то праздник. Но ветераны Выльыба не унывают - они решили своими силами хоть как-то отметить круглую дату. Например, за свой счёт установить памятник из чёрного гранита «Солдатские вдовы, Труженики тыла и Дети войны 1941-1945гг».

- Пандемия. Мы не можем сказать с уверенностью, будут ли проводиться по этому поводу какие-либо массовые мероприятия или нет. Да и финансирования никакого нет, - рассказала «Комсомолке» глава администрации СП «Глотово» Мария Карпова.

Инициативу проявила член Совета ветеранов Верхнего Выльыба Валентина Политова.

- Было бы замечательно увековечить память наших героев Великой Отечественной, а также тружеников тыла - приобрести и установить памятник из черного гранита к юбилейной дате, - поделилась своей мечтой Валентина Политова.

От лица Совета пенсионерка через соцсети возвала к родственникам, близким и знакомым родственников героев ВОВ, а также ко всем жителям деревни с просьбой принять активное участие в приобретении и установки памятника и оказать посильную финансовую помощь. Ни много, ни мало - 35 000 рублей.

Памятник участникам Великой Отечественной войны с фамилией и инициалами погибших и пропавших без вести и солдат, вернувшихся с войны в д. Верхний Выльыб. Фото: из личного архива

В деревне есть памятник участникам Великой Отечественной войны с инициалами погибших и пропавших без вести и солдат, вернувшихся с войны. В честь 75-летия Победы в ВОВ памятник был обновлён администрацией СП "Глотово".

- Сейчас мы планируем создать памятник с именами солдатских вдов, тружеников тыла и детей войны, - поделилась с редакцией «Комсомолки» Валентина Политова. - Верим, что где бы вы ни находились уроженцы Выльыба, связь с малой родиной никогда не исчезнет из ваших сердец. Люди помогут, раз уж нет финансирования.

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