Двух жителей Коми наказали за посещение банка и магазина без масок

Один из них был застигнут в помещении отделения «Сбербанк России», другой - в магазине «Пятёрочка». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корткеросский суд вынес приговор двум жителям села Корткерос, которые находились без масок в общественных местах. В этом бы не было ничего удивительного, если бы не заведения, в которых их поймали.

Один из них был застигнут в помещении отделения «Сбербанк России», другой - в магазине «Пятёрочка». То и другое заведение, особенно первое, имеют «входной фильтр». Они что, сорвали маски, едва войдя в помещение? Увы, в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Коми этот момент не освещается.

Учитывая, что С. ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, суд назначил ему штраф 1000 рублей. А другой, которого поймали впервые, отделался предупреждением.

Напоминаем, санкция ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ для физических лиц влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

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