Морозы возвращаются на север Коми

Фото: Людмила Удоратина

4 февраля в Коми ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман.

Ночью местами небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с, на юго-западе - до 5-10 м/с. Температура -18...-23, на юге местами -10...-15°С.

Днем на севере преимущественно без осадков, в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. Температура на севере -16...-21, в Воркутинском районе в течение дня понижение до -26...-28, в южных районах -8...-13°С.

В Сыктывкар 4 февраля будет переменная облачность. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный, ночью 1-5 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -13...-15, днем -8...-10°С.

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