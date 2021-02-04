Пожилым жителям Коми вернули деньги за капремонт

Фото: Минтруда Коми

В Коми компенсацию по уплате взносов на капремонт получили 12 422 жителя республики. Всего им вернули более 27,7 миллиона рублей.

Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми рассказала, кому полагаются компенсации по уплате взносов на капремонт.

«Компенсация предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками жилого помещения или его доли. Они должны проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70-ти лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы. С января текущего года размеры компенсации по уплате взносов на капремонт пожилым жителям Коми были проиндексированы на 4 процента», – напомнили в Минтруде Коми.

Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт носят компенсационный характер и предоставляются Центрами социальной защиты населения по месту жительства граждан.

Размер компенсации зависит от:

- возраста пожилого гражданина;

- факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством;

- зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше (например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация гражданину, достигшему 80 лет и не получающему компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета, составляет 266 рублей, а в северной природно-климатической зоне в аналогичном случае размер компенсация - 289 рублей).

Документы, необходимые для назначения компенсации по оплате взносов на капитальный ремонт для граждан, которые являются получателями мер соцподдержки по оплате ЖКУ в соответствии с федеральным или республиканским законодательством (например, ветеран труда, инвалид): заявление; документ, удостоверяющий личность (паспорт); документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, выданный на имя неработающего собственника жилого помещения, достигшего возраста 70 лет и старше; платежный документ, содержащий сведения о начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах на оплату взносов на капитальный ремонт.

Гражданам, которые не являются получателями мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, дополнительно нужно предоставить:

- сведения о регистрации по месту жительства с указанием граждан, зарегистрированных в жилом помещении;

- платежные документы, содержащие сведения о всех начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (квитанции).

Если гражданин проживает в составе семьи, где другими членами являются неработающие инвалиды I и (или) II группы, то необходимо дополнительно представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности этих граждан.

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