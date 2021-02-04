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Коронавирус Covid-19

В Коми резко увеличилось число смертей от коронавируса

Показатель смертности вырос за минувшие сутки
Источник:kp.ru
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Озвучена свежая статистка по коронавирусу в Коми

Озвучена свежая статистка по коронавирусу в Коми

Фото: архив "КП"

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Коми выявили 131 новый случай коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 36 921 случай заражения.

За последние сутки выздоровели 125 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 35 646 человек, а скончались - пятеро.

Общее число жертв, по состоянию на 4 февраля, достигло 704 человек.

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