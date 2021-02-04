В Коми назвали тройку городов-лидеров по числу зараженных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся 4 593 человека Фото: архив "КП"

В Коми снижается число заражений коронавирусом, зарегистрированных за сутки. Так, за минувшие 24 часа в республике положительный результат тестов пришел 131 жителю Коми.

Согласно данным Роспотребнадзора, больше всего инфицированных было обнаружено и зарегистрировано в Сыктывкаре - 52 случая.

Далее идет Ухта. Здесь 19 человек заразились covid-19. Тройку лидеров замыкает Усть-Вымский район - 12 зараженных за сутки.

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