«Слишком молода»: попавшей под колёса локомотива сыктывкарке было всего 28 лет

Фото: фото из школьного альбома

3 февраля в районе станции Човью, что под Сыктывкаром, произошло ужасное происшествие – около 13.45 под колёса локомотива попала девушка. «Комсомолке» стали известны некоторые подробности происшествия.

- Она ведь ещё слишком молода, чтобы умирать! - в шоке одноклассники погибшей (Имя молодой женщины редакция не указывает по желанию её знакомых. - Прим. ред.).

Погибшей оказалась девушка 1993 года рождения, жительница Човью. После трагедии её опознал отец. Одноклассники вспоминают покойницу как порядочную, красивую и и жизнерадостную девушку. Оттого и горестно, что она ушла из жизни в самом расцвете сил, когда ещё вся жизнь впереди.

Напомним, позавчера в 13:58 от и.о. начальника железнодорожной станции «Човью» поступило сообщение о том, что на 87 км перегона «Човью – Эжва» машинист применил экстренное торможение. Оказалось, что при движении по железной дороге машинист за один километр увидел вдоль путей человека. При приближении к пешеходу он стал подавать звуковые сигналы, предупреждающие об опасности, но человек не отреагировал. Наезда избежать не удалось. Тормозной путь составил 200 метров. По факту случившего следствием проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося и причины трагедии.

Одноклассники приносят искренние соболезнования родителям и близким погибшей.

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