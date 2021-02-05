«Уходит не впервые»: в Сосногорске ищут девушку в чёрном

Студентка СТТ. Фото: сообщество "Сосногорск Полиция" в ВК.

По информации полиции Сосногорска девушка ушла из дома 02.02.2021 около 22:00 часов в неизвестном направлении, и о её местонахождении до сих пор ничего не известно.

"Девушка периодически уходит из дома на несколько дней и возвращается сама. С ней неоднократно проводились беседы по данному вопросу. В соцсети информацию о её пропаже размещаем впервые", - комментирует начальник уголовного розыска Сосногорска Кирилл Владимирович Гомонов.

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, глаза - карие, волосы - тёмные.

Была одета: чёрная куртка, чёрные штаны.

При получении сведений о местонахождении Коряковской В.А., или иной информации, способствующей её установлению просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по г. Сосногорску по телефону: (82149) 50601, 102, 020.

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