За последний год коррупция в Коми снизилась почти на 30%

В прошедшем году прокурорами установлено 1295 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Фото: Нина Юшкова

В прокуратуре Коми рассказали о коррупционных преступлениях в регионе. Количество выявленных преступлений снизилось на 29,8%, их число -146, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось со 166 до 103.

В настоящее время по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размере рассматриваются уголовные дела в отношении бывшего министра внутренних дел региона Виктора Половникова, президента Ухтинского государственного технического университета Николая Цхадая. К реальному лишению свободы осужден заместитель руководителя Корпорации по развитию Республики Коми Виталий Козлов.

В прошедшем году прокурорами установлено 1295 нарушений законодательства о противодействии коррупции, треть из которых связана с необеспечением чиновниками полноты и достоверности представленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

По актам реагирования прошлого года к дисциплинарной ответственности привлечено 344 лица, к административной – 51. Судами удовлетворено 19 заявлений прокуроров о возмещении причиненного коррупционными правонарушениями ущерба на сумму свыше 2 с половиной млрд рублей. Например, по иску прокуратуры восстановлены права республики, в собственность которой по решению суда возвращены утраченные преступным путем 100% акций Птицефабрики «Зеленецкая».

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