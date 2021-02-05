Названы самые зараженные COVID-19 муниципалитеты Коми

Не забывайте беречь себя. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За минувшие сутки лидером по заражённым коронавирусом стал Сыктывкар — 46 случаев. На втором мест Ухта — 27 свежих заболевших, бронза у Усинска — 15 инфицированных.

По заявлению Роспотребнадзора Коми, все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. COVID-19 выявлен ПЦР-тестированием. Сегодня, 5 декабря, официально подтверждено 37054 (+133) случая заболевания коронавирусом, выздоровели 35775 (+129) человек. Всего под медицинским наблюдением находятся 4402 человека, все они контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 277 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Официально подтверждено 709 (+5) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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