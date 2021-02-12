Зовите меня просто - Лучезар: самые необычные имена новорожденных в Коми в 2020 году

Список редких и уникальных имен пополнился новыми оригинальными примерами. Среди них - как славянское Лучезар, так и древнерусское Добрыня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали "Комсомолке" в минюсте Коми, в республике в 2020 году органами загса зарегистрировано 7 634 записи актов о рождении. Лидируют пацаны, мальчишек больше - 3 895, девочек - чуть меньше: 3 739. Жаль, но в 2019 году записей о регистрации деток было больше на 383.

Список самых распространенных и любимых имен детишек у молодых родителей не меняется, пожалуй, уже несколько лет. Самыми популярными именами мальчиков в 2020 году стали Артём, Александр и Максим. Маленькие принцессы традиционно Настеньки, Софьюшки и Аннушки.

А вот список редких и уникальных имен пополнился новыми оригинальными примерами. Среди них как славянское Лучезар, так и древнерусское Добрыня. Есть и грузинское Важа, что в переводе с арабского означает "яркий".

У девочек тоже всё весьма любопытно. Очевидно, что мамы и папы, выбирая имя своей крохотулечке, делают ставку на значение имени. Например, в Коми на свет появилась Фрея (германо-скандинавское имя, означающее "властительница", "хозяйка" и "госпожа"). Непривычно для русского слуха звучит славяно-татарское имя Соломин ("мирная") и персидско-татарское Покиза ("чистая"). Именно так зовут теперь новоявленных жительниц республики.

Больше всего деток зарегистрировано в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и Эжвинском районе столицы Коми. Меньше всего рождений зарегистрировано в Вуктыле, Койгородском, Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районах.

КСТАТИ

В прошлом году в Республике Коми родилось 107 двоен и 1 тройня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В столице Коми растут Яромир и Юна

Узнайте какими ещё необычными именами называют детей в Сыктывкаре? (подробности)