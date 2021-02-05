Снегопады и мороз наступают на Коми с разных сторон

Фото: Руслан Кузнецовский

5 февраля на территории Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных южных и центральных районах сильный. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура в северных районах ночью -18...-23°C, при прояснении -28...-33°C, днем -14...-19°C, на крайнем северо-востоке -22...-27°C, в южных районах ночью -9...-14°C, днем -6...-11°С. В Сыктывкаре 5 февраля будет облачно с прояснениями. Небольшой, ночью умеренный снег. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Температура ночью -9...-11°C, днем -7...-9°С., сообщает Коми ЦГСМ.

Тем временем ГУ МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение. Кому верить - решайте сами.

Под влиянием южного циклона и связанных с ним фронтальных разделов, ожидается продолжительный снег, местами сильный (6-10 мм за 12 часов).

Ночью 5 февраля — преимущественно в центральных и южных районах, в течение суток 6 февраля — в крайних южных и юго-восточных районах. Временами ожидается ухудшение видимости до 500 м.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

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