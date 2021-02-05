В Сыктывкаре нашли опасные входы в магазины

"Фермерский дворик". Фото: мэрия Сыктывкара

В Сыктывкаре проверили, как владельцы торговых точек заботятся о безопасности своих посетителей. В ходе рейда 4 февраля были зафиксированы новые факты несвоевременной очистки от наледи и сосулек.

В ходе выезда были проверены магазины по улице Коммунистической, Тентюковской, Карла Маркса, Оплеснина, в местечке Строитель и по Октябрьскому проспекту.

"Милана". Фото: мэрия Сыктывкара

На ступеньках закусочной «Милана» по улице Коммунистической, 38 образовалась наледь, а с козырька свисают сосульки длиной свыше 15 сантиметров.

"Любимый". Фото: мэрия Сыктывкара

Аналогичный случай зафиксирован у магазина «Фермерский дворик» по Октябрьскому проспекту, 40, где кроме указанных выше нарушений также зафиксирован факт образования наледи на пандусе.

Дом Коми. Фото: мэрия Сыктывкара

Материалы по выявленным нарушениям будут переданы в городскую административную комиссию для принятия соответствующих решений.

За нарушение правил благоустройства на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

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