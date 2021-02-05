В Коми собирают деньги на книгу про экс-мэра Воркуты Игоря Шпектора

Фото: мэрия Воркуты
О сборе средств для подготовки и издания книги, посвященной экс-мэру Воркуты Игорю Шпектору, объявила Воркутинская общественная организация ветеранов.
При администрации Воркуты уже создан организационный комитет во главе с врио главы городского округа «Воркута» Ярославом Шапошниковым.
Воркутинцы, профессионально занимающиеся фотографией, также могут внести личный вклад в издание книги, передав свои фотоработы в адрес оргкомитета, в том числе по электронной почте hotline@mayor.vorkuta.ru. Фамилии авторов при издании будут сохранены.
Планируется, что первые экземпляры книги появятся в Воркуте в 2021 году ко Дню города, сообщает пресс-служба мэрии Воркуты.
Для оказания финансовой поддержки инициативы денежные средства можно перевести на нижеуказанный расчетный счет с обязательной пометкой «на книгу».
Карточка основных сведений
Полное наименование организации: Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и боевых действий г. Воркуты
Сокращенное наименование организации: Общественная организация ветеранов г. Воркуты
Юр. адрес и индекс: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.68
ИНН 1103045929
КПП 110301001
ОГРН 1201100000078 от 14.01.2020
ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Эл. адрес: nik.vysypkov@mail.ru
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