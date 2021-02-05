В Коми собирают деньги на книгу про экс-мэра Воркуты Игоря Шпектора

Фото: мэрия Воркуты

О сборе средств для подготовки и издания книги, посвященной экс-мэру Воркуты Игорю Шпектору, объявила Воркутинская общественная организация ветеранов.

При администрации Воркуты уже создан организационный комитет во главе с врио главы городского округа «Воркута» Ярославом Шапошниковым.

Воркутинцы, профессионально занимающиеся фотографией, также могут внести личный вклад в издание книги, передав свои фотоработы в адрес оргкомитета, в том числе по электронной почте hotline@mayor.vorkuta.ru. Фамилии авторов при издании будут сохранены.

Планируется, что первые экземпляры книги появятся в Воркуте в 2021 году ко Дню города, сообщает пресс-служба мэрии Воркуты.

Для оказания финансовой поддержки инициативы денежные средства можно перевести на нижеуказанный расчетный счет с обязательной пометкой «на книгу».

Карточка основных сведений

Полное наименование организации: Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и боевых действий г. Воркуты

Сокращенное наименование организации: Общественная организация ветеранов г. Воркуты

Юр. адрес и индекс: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.68

ИНН 1103045929

КПП 110301001

ОГРН 1201100000078 от 14.01.2020

ОКВЭД 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Эл. адрес: nik.vysypkov@mail.ru

Конт. телефон +7(912)5511915

Платежные реквизиты

Расчетный счет 40703810028000000575

Полное наименование банка

Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар

Корр. Счет: 30101810400000000640

БИК банка: 048702640

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя - председатель Высыпков Николай Алексеевич.

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