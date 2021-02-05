В Коми за сутки от коронавируса скончались пять человек

Берегите себя. Фото: Нина Юшкова

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в России за сутки количество инфицированных COVID-19 выросло до 16 688 человек.

В Коми выявили 133 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 37 054 случая заражения.

За последние сутки выздоровели 129 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 35 775 человек, а скончались - пятеро.

Общее число жертв, по состоянию на 5 февраля, достигло 709 человек.

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