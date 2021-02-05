Прокурор Коми Николай Егоров: «Раз в неделю в регионе насилуют ребёнка»

Потерпевшими от преступных посягательств стали 1200 детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Коми отмечается распространение тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, потерпевшими по которым в минувшем году признаны 40 детей, рассказал в своём сегодняшнем докладе прокурор Коми Николай Егоров.

- Фактически каждую неделю в году таким видам насилия подвергается один ребёнок. Вне всяких сомнений подобное положение дел требует активизации прокурорского надзора за деятельностью всех органов системы профилактики, - подчеркнул Николай Егоров.

Потерпевшими от преступных посягательств стали 1200 детей, 14 детей погибли, 24 – получили тяжкий вред здоровью.

В Республике Коми отмечен рост преступности среди несовершеннолетних, особенно в Сыктывкаре, Усть-Вымском, Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах. Удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности составил 5,4%, что выше показателей в целом по стране. Особенно настораживает рост числа подростков, в том числе не достигших 14 лет, вовлечённых в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.

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