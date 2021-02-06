Аномальные морозы ожидаются на всей территории Коми

Фото: Виктор Квасов

С 7 по 12 февраля на территории Коми ожидается аномально морозная погода, предупреждает ГУ МЧС по Коми. Среднесуточные температуры воздуха будут на 10 °С и более ниже климатической нормы.

Норма для этого периода: от -14°С на крайнем юге до -21°С на крайнем северо-востоке. А синоптики Коми ЦГМС прогнозируют, что минимальная температура воздуха будет понижаться до -34...-39°С, при прояснении до -44...-49°С.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут, и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения.

Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Во время протапливания печей не допускать их перекала.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99

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