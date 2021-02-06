Новые жертвы коронавируса в Коми: 4 человека умерли, 132 заболели

Всего в республике сейчас 37 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 февраля в России 18 359 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 132 новых случая.

Всего в республике сейчас 37 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 713 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 35 901 человек (126 пациентов выздоровели за сутки).

Напомним, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз.

Напомним, по данным на 5 февраля, лидером по заражённым коронавирусом стал Сыктывкар — 46 случаев. На втором мест Ухта — 27 свежих заболевших, бронза у Усинска — 15 инфицированных.

Кстати, третья волна заболеваемости COVID-19 может произойти в России в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Её пик будет меньше, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты", - сказал Тавадян.

Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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