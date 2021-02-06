Жителя села Коми осудили за то, что он пришел без маски в магазин

Нарушитель пояснил, что забыл одеть маску при входе в магазин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сысольский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении местного жителя с. Межадор Мишарина В.В..

В нарушении правил поведения, установленных п. 20.5 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» (с внесенными изменениями и дополнениями), он находился в одном из продуктовых магазинов села Межадор без маски.

Мишарин В.В. вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что забыл одеть маску при входе в магазин.

Суд, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, его имущественное положение, отсутствие отягчающих и смягчающих ответственность обстоятельств, назначил Мишарину В.В. административное наказание в виде предупреждения.

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