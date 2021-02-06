Сыктывкар остается главным очагом распространения коронавируса

Выявлено ПЦР–тестированием 37186 (+132) случаев заболевания COVID–19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора по Коми на 6 февраля, наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки в Сыктывкаре — 47 случаев, Ухте — 27, Ижемском районе — 17.

Выявлено ПЦР–тестированием 37186 (+132) случаев заболевания COVID–19. Всего под медицинским наблюдением находятся 4408 человек, все они контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 184 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Выздоровел 35901 (+126) человек.

Официально подтверждено 713 (+4) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

Напомним, по данным на 5 февраля, лидером по заражённым коронавирусом стал Сыктывкар — 46 случаев. На втором мест Ухта — 27 свежих заболевших, бронза у Усинска — 15 инфицированных.

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