Поисковики "ЛизаАлерт Коми" вновь выходят в «Ночной патруль»

Фото: "ЛизаАлерт Коми"

Добровольческий поисково-спасательный отряд #ЛизаАлерт_Коми сообщает о возобновлении ночных патрулей в связи с усилением морозов на территории республики.

Патрулирование будет проводиться в ночное время не только в столице Сыктывкара, но и в районных центрах.

«Мы хотели бы помочь всем, кто в этом нуждается, но, к сожалению, нас немного. Поэтому только с вашей помощью мы сможем уберечь от беды тех, кто в силу разных причин оказался в беспомощном или дезориентированном состоянии на ночной улице. Если вы заметили ночью одиноко бредущего пожилого человека или ребенка, скорее всего им нужна ваша помощь.

Друзья, без неуместной в таких случаях брезгливости обращайте внимание на неподвижно сидящего или лежащего на улице человека, возможно, он уже замерзает. Не проходите мимо людей в состоянии сильного алкогольного опьянения, они могут уснуть на холоде и уже никогда не проснуться», - обращаются поисковики.

Сразу при какой либо неординарной ситуации звоните по телефонам: 112, горячая линия «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 Помните - помочь может каждый и спасти жизнь.

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