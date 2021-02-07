Коронавирус покидает Коми: новые данные на 7 февраля

Есть предположение, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 7 февраля в России 16 048 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 135 новых случаев.

Всего в республике сейчас 37 321 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 716 пациентов, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 36 030 человек (129 пациентов выздоровели за сутки).

Напомним, что в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце января предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. Возможно, эпидемия завершится уже весной 2021 года.

Все ответы о том, как поставить прививку от коронавируса в Коми, вы найдете здесь.

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