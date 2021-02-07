Директора магазина в Коми оштрафовали за скопление людей

Интинским судом вынесен приговор в отношении директора ООО «Торг Сервис» по факту нарушения правил поведения в пандемию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интинским судом вынесен приговор в отношении директора ООО «Торг Сервис» по факту нарушения правил поведения в пандемию.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 14 января 2021 года, 22 декабря 2020 года в 15 часов 55 минут директор ООО «Торг Сервис», являясь должностным лицом, директором магазина «Светофор», расположенного по адресу: г. Инта, ул. Куратова, д. 51, в торговом помещении магазина, которое является общественным местом, допустила факт несоблюдения социальной дистанции в 1,5 метра между покупателями (массовое скопление людей).

Тем самым она нарушила правила поведения, установленные п. 5.1 указа главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» (с внесенными изменениями и дополнениями).

В судебное заседание лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не явилось. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регоператора оштрафовали за несвоевременный вывоз мусора в Сыктывкаре

Известны подробности судебного дела