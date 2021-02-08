Полицейские Княжпогостского района проводят проверку по факту публикаций об издевательствах над собакой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.В сети появилась информация о том, что житель села Сереово искалечил собаку. Волонтеры сообщают, что собаку прооперировали и сейчас подыскивают ей новых хозяев. На основании публикаций полицейские проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Согласно законодательству, виновным в жестоком обращении с животными грозит от трех до пяти лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Такое увидишь только в фильмах ужасов»: подарить жизнь жестоко искалеченному псу в Коми может только новый хозяин. Отзовись!В противном случае собаку ждёт усыпление (подробнее)