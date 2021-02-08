Свыше пяти тысяч человек привились от COVID-19 в Коми

В Коми полным ходом идёт вакцинация населения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Республике Коми привились от коронавируса свыше пяти тысяч человек, сообщили "Комсомолке" в минздраве Коми.

По состоянию на 8 февраля 2021 года, I компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции получили 5 314 человек человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили II компонент вакцины 743 человека.

Напомним, на сегодняшний день прививки от COVID-19 делают в 13 медицинских организациях региона. Граждан, желающих привиться, записывают ежедневно.

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