Неделя в Коми начинается с морозов и метелей

Фото: Заяна Зайчикина

В понедельник, 8 февраля, на территории Коми будет облачно с прояснениями. В западных районах местами небольшой снег, в восточных районах небольшой, местами умеренный снег.

Ветер северный 8-13 м/с, на крайнем северо-востоке порывами 15-20 м/с, метель. Температура ночью и днем -26...-31, ночью при прояснении -33...-38, днем местами -20...-25°С.

В Сыктывкару 8 февраля ожидается переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура ночью -30...-32, днем -26...-28°С.

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