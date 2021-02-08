Сыктывкар остается самым опасным очагом коронавируса в Коми

Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 4429 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Республике Коми назвал города, где самая неблагополучная ситуация с ростом новых случаев заболевания коронавирусом. На 7 февраля в Сыктывкаре подтверждено 44 новых случая, в Ухте – 19, в Воркуте – 17.

Суточный прирост в целом по республике – 135 человек. Выздоровели 129 пациентов, умерли трое.

Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 4429 человек, все они контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока четыре человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, сообщает ведомство.

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