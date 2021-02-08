В прошлом году проект «Дворик детства» стал одним из победителей XVI конкурса социальных и культурных проектов компании ЛУКОЙЛ в Республике Коми и Ненецком автономном округе и теперь воплощен в жизнь.Как сообщает газета «Печорское время», в фойе кинотеатра ребят встречает настоящая территория детства. Это игровое мягкое модульное оборудование: кубики, горки, качалки и тактильно-развивающая панель «Скейт-парк». Для удобства проведения массовых мероприятий во «Дворике детства» ведущие обеспечены двухканальной радиосистемой с двумя головными микрофонами. Осталось только дождаться снятия ограничений из-за пандемии.Первые посетители – воспитанники детского сада «Родничок» – уже оценили уютный «дворик». Настоящий праздник им устроили веселые клоуны, в роли которых выступили сотрудники кинотеатра. Игры, конкурсы, забавы – все это создало настроение настоящего праздника. А потом мальчишки и девчонки отправились смотреть мультфильмы.По словам директора кинотеатра Натальи Бырдиной, создание комфортных условий для печорской детворы перед сеансами и есть главная цель проекта. «Мы с нетерпением ждали, когда наш «Дворик детства» распахнет свои двери. Дождались! На необыкновенной детской площадке, красивой и многофункциональной, наши маленькие зрители будут играть, знакомиться и заводить новых друзей», – подчеркнула Наталья Павловна.Коллектив кинотеатра имени Максима Горького не первый год участвует в конкурсе социальных и культурных проектов компании ЛУКОЙЛ. Предыдущая их победа, в конкурсе 2018 года, позволила реализовать проект «Социальный мобильный кинотеатр». Модульное оборудование «Дворика детства» – тоже долгосрочный проект. Благодаря удобству сборки игровых предметов «дворик» с легкостью можно использовать на муниципальных массовых мероприятиях.