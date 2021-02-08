В Коми спонтанно вышла лайф-версия «Ну погоди!»

Фото: скриншот видеоролика

На месте заброшенного аэропорта в селе Соколовка очевидец заснял на камеру смартфона погоню волка за зайцем.

Всё как во всем известном мультсериале «Ну погоди!». Скрываясь от серого, шустрый зайчик лихо проскочил под железным забором, побежал по снегу на территорию аэропорта, где и скрылся.

Спустя доли секунды вслед за беляком выскочил волк, долго всматривался выглядывал за забор, видно, сомневаясь – далеко уже наглый пушистый, или ещё где-то рядом. Осознав, что на обед сегодня зайчатину не отведает, волк поспешил обратно в лес.

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