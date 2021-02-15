Экипаж ладьи «Варыш» из Сыктывкара станет специальным гостем единственного в Заполярье фестиваля исторической реконструкции «Гандвик».Команда создателей в Кандалакше намерена провести юбилейный пятый фестиваль в июне 2021 года. Они выразили надежду на то, что введённые из-за пандемии ограничения будут сняты, и они смогут встретиться с единомышленниками и зрителями.На торжище заявились также торговцы и ремесленники из Заполярья, Петербурга, Москвы, Твери, Дубны, Рыбинска. Желающих участвовать в ярмарке оказалось так много, что впервые в истории «Гандвика» прием заявок для участия в ней закрыт досрочно. Гости фестиваля смогут приобрести изделия из кости, дерева, кожи, металла, попробовать медовуху. Кроме того, мастера представят свои керамические и ювелирные изделия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРеконструкторы из Коми прошли почти 500 километров на средневековой ладье по рекам и по Белому морю (подробности)