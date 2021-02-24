«Чумные» свиньи будут уничтожены под Сыктывкаром

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Зараженных свиней будут уничтожать в районе сыктывкарского поселка Верхняя Максаковка. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Кирилл Балуев. По его словам, сейчас на территории будущих работ ведется вся необходимая подготовка.

Ранее сообщалось, что животные будут сжигаться на территории села Шошка Сыктывдинского района, однако власти отказались от этой идеи.

Также Балуев раскрыл процедуру ликвидации свиней. Первым делом их кремируют, затем золу сбросят в яму, глубина которой будет достигать 3 метров. После перечисленных манипуляций, траншею закроют слоем земли не менее 2 метров, предварительно проведя обработку.

- За состояние почвы в будущем беспокоится не стоит, - цитирует слова