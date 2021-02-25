Деревянная средняя школа в посёлке Приуральском, что в Троицко-Печорском районе Коми, служит школьникам и учителям верой и правдой более 40 лет! В 2012-ом школу признали аварийной. План по строительству нового объекта, фигурировавший в трёх госпрограммах, появился в 2013 году, но сроки старта стройки неоднократно сдвигали. Очевидно, что подрядчики опасаются браться за объект, который нужно возводить в труднодоступном месте. Своим видением ситуации и возможным разрешением проблемы с «Комсомолкой» поделился глава отдалённого посёлка Евгений Юшков.В 2012-ом школу признали аварийной. План по строительству нового объекта, фигурировавший в трёх госпрограммах, появился в 2013 году, но сроки старта стройки неоднократно сдвигали. Очевидно, что подрядчики опасаются браться за объект, который нужно возводить в труднодоступном месте. Своим видением ситуации и возможным разрешением проблемы с «Комсомолкой» поделился глава отдалённого посёлка Евгений Юшков.Накинем сотенкуСо строительством школ в Коми невезуха. Чего стоят небезызвестные долгострои в сыктывкарской Орбите и посёлке Краснозатонском. Вот и школу в Приуральском, видимо, ждёт незавидная судьба «товарищей по несчастью». Центр обеспечения организации и проведения торгов в очередной раз провёл на сайте госзакупок аукцион на строительство школы в Приуральском.Напомним, что начальная цена контракта составляла порядка 453 млн рублей. И даже несмотря на увеличение финансирования на 110 млн рублей, желающих строить новое здание не находилось. Как вдруг объявился подрядчик.Увы, заявка на участие в электронном аукционе была признана не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе. Как итог, строительство школы в очередной раз будет отложено на неопределённый срок.Нет круглогодичной дороги– Первую школу построили спустя всего лишь 14 лет после окончания Великой Отечественной войны. По всей стране были разрушены города, сожжены сёла и деревни, страна находилась в руинах. Но каким-то образом за короткий срок она смогла оправиться от такого страшного удара, восстановить всё разрушенное войной и построить тысячи новых школ, в том числе и в нашем таёжном посёлке, – проводит экскурс в историю Евгений Юшков. – В таких школах по всей стране прошли обучение миллионы детей. Сейчас, слава богу, нет войны, живём в мирное время, но почему-то построить школу в Приуральском наши власти никак не могут.По мнению главы Приуральского, главная причина того, что в поселке не могут построить школу – отсутствие круглогодичной дороги. В населённый пункт приезжают потенциальные подрядчики, но говорят, что завезти весь материал за время действия «зимника» не смогут.–Строителям нужно всегда иметь возможность завозить необходимый стройматериал, а в наших условиях это нереально. Летом проще добираться по воде, но расстояние тоже немаленькое – 75 км. Летние лесовозные дороги в аварийном состоянии, завоз стройматериалов по ним невозможен – подрядчики разводят руками и с грустью отказываются от идеи, хотя финансирование их устраивает, – с сожалением говорит глава посёлка.Заложники законаПока до Приуральского нет дороги, школу построить будет невозможно, считает Евгений. И в первую очередь нужно задуматься о дороге п. Палью – п. Приуральский, хотя бы в грунтовом исполнении, но круглогодичного действия. Тогда автотранспортное сообщение будет прерываться кратковременно, на период ледохода и ледостава.Как вариант, строительство школы… из дерева! Сегодня это невозможно, так как в действующем законодательстве есть определённые требования к строительству образовательных учреждений и строительным материалом для школ дерево никак быть не может.– Почему мы, имея современную технику, инструменты, материалы и технологии, не можем взять и использовать то, что нам ближе, проще и понятнее? По всей республике заготавливают прекрасный северный лес – наше истинное богатство, а жители живут в гнилых домах, дети учатся в аварийных школах. Миллионами кубов его заготавливают, пилят и продают, хотя в первую очередь его нужно пускать на нужды местного населения, – недоумевает глава посёлка. – Я задаюсь одним вопросом, почему наши депутаты не могут внести поправки в законодательство и разрешить строительство деревянных школ?ЕСТЬ МНЕНИЕ– В прошлом году я был в Приуральском, общался с жителями. Мнение о том, что школу надо строить, только укрепилось, – считает депутат Госсовета Коми VII созыва Дмитрий Шатохин. – Школу педколлектив старается поддерживать. Но её состояние, особенно стен, очень плохое. Что касается строительства, то найти подрядчика будет очень непросто. Минстрой Коми пошёл навстречу и увеличил до трёх лет срок строительство объекта.Также депутат добавил, что после несчастного происшествия в Подъельске Корткеросского района говорить о строительстве деревянных школ пока рано.– Пока ещё мы не готовы к этому, – подытожил Дмитрий Шатохин.А как у других?В Финляндии из дерева строят практически всё: многоквартирные дома, офисные здания, школы, магазины и рестораны. Глава Приуральского считает, что и в нашей стране должно поменяться отношение к дереву, тем более, если нет другой альтернативы. Дерево доступнее, экологически безопасное, любой проект получится уникальным, подчеркнет культуру, украсит местность.КСТАТИВ школе на данный момент учатся 80 учеников – дети Приуральского и ближайшей деревни Еремеево, из них более 40 учащихся – это дети из приёмных семей. Подвоз в другие школы, например, посёлок Якшу почти невозможен – дорога очень плохая и некруглогодичная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жителей Ижемского района спрашивают: вам нужны детсад и школа? Где проголосовать за соцпроекты (подробности)