Николай, Рафаил и Павел: в Воркуте покой паствы охраняют три брата-священника

Фото: скриншот видео телеканала "Юрган"

Три брата, три школьника читали Евангелие на страницах журнала «Литературная учёба», который выписывали родители. Братья крестились в один день 13 июля 1991 года у родственников в Башкирии, в родном Усинске храма тогда ещё не было. Пройдёт время и все три брата станут священниками и будут направлять паству в Воркуте, рассказывает телезрителям «Юрган».

– Конечно, кто поможет, кто поддержит, если не родной брат. Каждый из нас думает друг о друге, помогаем друг другу и поддерживаем, – рассказывает старший брат игумен Николая, настоятель прихода святителя Николая Чудотворца.

Игумен Николай (Беловолов) строит церкви, помогал брату отцу Рафаилу возводить храм честь пророка Ильи в Жешарте, Свято-Иверский в Воркуте, построил Петропавловскую часовню на Заполярном кладбище, сейчас занимается храмом-памятником по погибшим шахтёрам.

Средний брат игумен Рафаил руководит отделом религиозного образования и катехизации Воркутинской епархии, стал педагогом основы православной культуры в 10 школах города.

Фото: скриншот видео телеканала "Юрган"

– Кто, как не мы, знаем лучше наш модуль основы православной культуры, педагог-священник может подсказать, помочь, наставить и направить, – заверил игумен Рафаил (Беловолов).

В 1998 семья переехала в Воркуту, младший брат Павел ещё учился в школе. Сейчас он настоятель Иверского кафедрального собора Воркуты, еще благочинный воркутинского округа и отвечает за правовой отдел епархии.

– Прихожу в роддом на Пасху и Рождество, роженицы сразу узнают, говорят: батюшка пришёл! И столько радости, она заряжает нас надолго, – поделился своими впечатлениями протоиерей Павел (Беловолов).

Немало воркутинцев помнят, как больше 20 лет назад братья появились в городе, служили в маленькой комнате, через год они уже посещали все больницы, интернаты, приюты, дома престарелых. Очень быстро влились в жизнь Воркуты.

Фото: скриншот видео телеканала "Юрган"

– Городу очень повезло, что у нас есть три таких брата – молодых, энергичных, которые в это сложное время, когда каждый ушёл в себя, в решение личных проблем, желают сделать нашу жизнь всех нас лучше, краше, духовнее и обстоятельнее, – рассказала заместитель начальника Управления образования Воркуты Лариса Компанец.

Им никогда не давалось легко, доставалось с большим трудом. Как говорит отец Рафаил, они с братьями всегда на передовой – это их выбор.

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