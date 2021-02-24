Где сделать прививку от коронавируса в Коми: все пункты вакцинации

В Коми все муниципалитеты охвачены прививочной кампанией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Республике Коми полным ходом идёт вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Уже все города и районы охвачены прививочной кампанией. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Коми.

ГДЕ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ?

На сегодняшний день вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочных кабинетах следующих государственных медицинских организаций:

Сыктывкарской городской поликлиники №3 (Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41), записаться на вакцинацию заранее можно только на 14 дней вперёд.

Эжвинской городской поликлиники (Эжва, ул. Мира, 27/6),

Ухтинской городской поликлиники (Ухта, проспект Космонавтов, 1),

Воркутинской больницы скорой медицинской помощи (Воркута, ул. Ленина, 72),

Усинской районной больницы (Усинск, Больничный проезд, 2);

Интинской городской больницы (Инта, ул. Мира, 10);

Вуктыльской центральной районной больницы (Вуктыл, ул. Газовиков, 7);

Сосногорской центральной районной больницы (Сосногорск, ул. Загородная, 1);

Печорской центральной районной больницы (Печорский проспект, 16).

Ижемской ЦРБ (Ижма, ул. Семяшкина, 7);

Княжпогостской ЦРБ (Емва, ул. Первомайская, 27), на сегодняшний день пациенты, желающие сделать прививку от COVID-19, вносятся в лист ожидания;

Койгородской ЦРБ (Койгородок, ул. Набережная, 103б);

Сыктывдинской ЦРБ (Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 45А);

Корткеросской ЦРБ (Корткерос, ул. Советская, 308);

Прилузской ЦРБ (Объячево, ул. Мира, 143);

Сысольская ЦРБ (Визинга, ул. Советская, 30);

Троицко-Печорская ЦРБ (Троицко-Печорск, Южный квартал, 11), вакцинация начнётся с 25 февраля;

Усть-Вымской ЦРБ (Айкино, ул. Садовая, 1а);

Усть-Куломской ЦРБ (Усть-Кулом, ул. Ленина, 1);

Усть-Цилемской ЦРБ (Усть-Цильма, ул. Советская, 29а).

Как записаться?

Предварительная запись организована на вакцинацию через госуслуги и на сайтах медицинских организаций (ссылки см. выше). Отметим, что во многих муниципалитетах работают как стационарные пункты вакцинации, так и мобильные. Информацию по адресам можно уточнить так же на сайтах медицинских организаций.

Почему нельзя пропустить свой приём?

Один флакон вакцины доз рассчитан пять человек, именно поэтому количество одномоментно прививающихся должно быть кратно пяти. Препарат вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» производства филиала «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России» хранится при температуре -18 С. Когда группа собрана, его размораживают. Все медицинские организации обеспечены морозильными камерами.

Сколько прививок надо делать?

Вакцинация проходит в два этапа. На первом этапе необходимо заполнить анкету и ответить на вопросы об аллергических реакциях. Если противопоказаний для прививки не выявлено, то пришедшему вводят I компонент вакцины. Для введения II компонента пациента приглашают в поликлинику через три недели.

По состоянию на 24 февраля 2021 года, в Республике Коми привито против новой коронавирусной инфекции 14 231 человек, в том числе введены I и II компоненты - 3 500 человек.

*** Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н».

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