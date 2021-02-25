Причиной избиения подростка своими товарищами в Печоре стала игровая приставка, которую пострадавший не вернул вовремя

Полицейские установили участников и свидетелей конфликта. Фото: из архива "КП"

Полицейские ОМВД России по Печоре проводят проверку по факту инцидента с подростками. Напомним, 24 февраля в ряде пабликов Интернета была размещена видеозапись инцидента с участием подростков. На кадрах запечатлено, как несовершеннолетние наносят удары своему сверстнику, который закрывается от нападавших руками, сообщает МВД по Республике Коми.

Полицейские установили участников и свидетелей конфликта. Ими оказались несовершеннолетние 2007, 2006, 2004, 2005 годов рождения. Двое из них – 17-летний юноша и его 13-летний товарищ ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, оба школьника из числа состоящих на учете в полиции по различным основаниям, еще один подросток, являющийся свидетелем инцидента, также состоит на учете в ОМВД.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками и их законными представителями профилактические беседы. По предварительным данным, конфликтная ситуация произошла из-за игровой приставки. Потерпевший взял ее у друга и вовремя не вернул. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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