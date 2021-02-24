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Коронавирус Covid-19

В Коми от коронавируса привились свыше 14 тысяч человек

Вакцинация проводится во всех муниципалитетах республики
Екатерина САВЕНКОЕкатерина САВЕНКО
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В Республике Коми от коронавируса привились свыше 14 тысяч человек.

В Республике Коми от коронавируса привились свыше 14 тысяч человек.

Фото: из архива "КП"

В Республике Коми от коронавируса привился 14 231 человек, рассказали "Комсомолке" в минздраве региона. При этом II-ым компонентов вакцины привились 3 500 человек.

Напомним, прививочная кампания в республике продолжается, вакцинация проводится уже во всех муниципалитетах Коми.

Завтра, 25 февраля, прививки от COVI-19 начнут делать в Троицко-Печорском районе.

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