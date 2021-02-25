В Коми установилась теплая и ветреная погода

Фото: Людмила Удоратина

На территории Коми 25 февраля будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, днем на западе местами метель, ночью на востоке - переменный ветер до 5 м/с.

Температура на западе: ночью -24...-29, при натекании облаков -16...-21, днем -12...-17; на востоке: ночью -27...-32, местами -35...-40, днем -18...-23°С.

В Сыктывкаре 25 февраля - облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный, ночью - 2-7 м/с, днем - 6-11 м/с. Температура ночью -24...-26, днем -14...-16°С.

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