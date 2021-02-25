В Коми за сутки скончалось еще два пациента с коронавирусом

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми за последние сутки было зарегистрировано 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе России.

Учитывая последние данные на 25 февраля, на территории Коми с момента начала пандемии было выявлено 39 114 фактов заражения. Из них 37 934 пациента уже перенесли болезнь и выписаны по выздоровлению, в том числе 99 – за сутки.

Однако в Коми не останавливается и рост смертей среди пациентов с подтвержденным Covid-19. За последние сутки, по данным оперштаба РК, скончалось два человека. За весь период пандемии в республике не стало 747 ковид-больных.

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