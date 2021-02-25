Экс-мэру Инты огласили приговор

Лариса Титовец обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: vk.com

В Инте огласили приговор бывшей главе администрации Ларисе Титовец. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2019 году руководитель администрации Инты с нарушением законодательства о закупках инициировала заключение с заранее определенным юридическим лицом муниципального контракта на поставку детской игровой площадки. Контрактный управляющий администрации с использованием коммерческих предложений от недействующий организаций сформировал завышенную начальную цену контракта.

Как показала проверка, приобретенная игровая площадка не отвечает требованиям безопасности и не может быть введена в эксплуатацию. Причиненный бюджету ущерб составил 4,9 млн рублей.

- Суд назначил Титовец наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года. Её сообщник осужден к штрафу в размере 50 тысяч рублей, а также к дополнительному наказанию в виде запрета заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок 2 года, - прокомментировали решение суда в прокуратуре.

Отмечается, что оба осужденных свою вину не признали.

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