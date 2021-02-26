По всей России стартует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», в рамках которого с 26 апреля по 30 мая в Коми будет проведено голосование за общественные пространства, планируемые к благоустройству в 2022 году.В республике голосование пройдет в семи городах (Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, Сосногорск), объекты и территории которых нуждаются в благоустройстве. Жители выберут те парки, скверы, набережные и улицы, на благоустройство которых будут направлены бюджетные средства.Чтобы дать возможность каждому жителю повлиять на будущий облик своего города, в регионе будет создан волонтерский штаб. Добровольцы будут привлекать жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства, предоставлять жителям возможности проголосовать «на месте», информировать и отвечать на вопросы.Стать волонтером может любой желающий от 16 лет. Регистрация будет открыта с 24 февраля до 22 марта на сайте.*** Ежегодно по нацпроекту благоустраиваются тысячи общественных пространств и дворовых территорий. Также с 2018 года проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем участвуют малые города с численностью до 100 тысячи человек и исторические поселения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗеленой красавице со Стефановской площади в Сыктывкаре подарили вторую жизньВ столице Коми демонтируют ледовый городок (подробности)