В Воркуте почтили память 31 горняка и пяти горноспасателей, погибших при аварии на шахте Северной в 2016 году. У мемориала, установленного на повороте в поселок Аяч-Яга, состоялся памятный митинг, посвященный безвременно ушедшим друзьям, коллегам, близким и любимым, сообщает пресс-служба администрации МО ГО «Воркута».Только настоящий мужчина может спускаться в шахту, осознавая, что это огромный риск, и выполнять там свой профессиональный долг. Светлая память этим крепким и сильным мужчинам, искренне соболезнования близким и родным! – сказал врио главы - руководителя администрации города Ярослав ШапошниковПрисутствующий на митинге экс-руководитель администрации города, ныне председатель контрольно-счетной палаты РК Игорь Гурьев в своем выступлении подчеркнул, что в такие сложные для города моменты, как авария на «Северной», жители Воркуты всегда становятся одним целым, поддерживая друг друга. Также он выразил искреннюю надежду, что такая трагедия больше никогда не повторится.Собравшиеся вспомнили каждого погибшего в аварии на шахте «Северная» поименно, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу горняков и горноспасателей.Напомним, в результате аварии, произошедшей на шахте «Северная» 25-28 февраля 2016 года погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей. На момент аварии 25 февраля в шахте на глубине 748 метров находились 111 человек, 81 из них были выведены на поверхность, еще четверо обнаружены погибшими. Поиски 26 горняков, оставшихся в горных выработках, велись более трех суток. 28 февраля в шахте прогремел очередной взрыв, который унес жизни еще шести человек, в том числе пяти горноспасателей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПо делу шахты \\"Северная\\" в Воркуте начали судебное следствиеВ 2016 году в забое погибли 36 человек и еще 17 пострадали (подробности)