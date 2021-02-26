ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию вторую очередь парогенераторной установки «Юг». Компания продолжила реализацию проекта модернизации производственной инфраструктуры Ярегского промысла.Единственное в миреЯрегское месторождение – единственное в мире, на котором ведется промышленная добыча нефти термошахтным способом. Разработка промысла осложняется тем, что нефть имеет высочайшую вязкость. Чтобы такой углеводород поднять на поверхность, его нужно разогреть. Для этого предусмотрена закачка пара в продуктивный пласт. С поверхности по контурам разрабатываемых участков закачивают пар температурой около 200 градусов, который смешивается с нефтью. Эта смесь и стекает в пространство выработки.Пар для этих целей вырабатывают парогенераторные установки. На территории НШПП «Яреганефть» таких три – ПГУ «Центр», «Север» и «Юг», названные по географическому принципу. Общая мощность парогенераторов составляет 790 тонн пара в час. Каждый из них – это целый комплекс сооружений, включающих в себя ряд котлов.По замкнутому кругуПервую очередь ПГУ «Юг» производительностью 60 тонн пара в час ввели в строй в конце 2019 года. Она состоит из двух котлов отечественного производства, оснащена собственной станцией подготовки воды. Вторая очередь ПГУ «Юг», принятая в эксплуатацию в начале 2021 года, аналогична первой в плане технологических решений, мощности и установленного оборудования. Теперь общая производительность «Юга» – 120 тонн пара в час.Второй блок ПГУ распределяет пар для уклонных блоков нефтешахты №2.Вода для выработки пара поступает с уникальной установки ВПУ-700, где добытая вместе с нефтью вода после ее отделения проходит многоуровневую очистку и подготовку. Таким образом обеспечивается замкнутый цикл процесса: уже использованная вода снова возвращается в технологическую цепочку. Отметим, что для Ярегского месторождения стало тенденцией минимизировать забор воды для производственных нужд из природных источников и использовать ее по «замкнутому кругу».КСТАТИБлагодаря тому, что в 2020 году в НШПП «Яреганефть» были введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, теперь в процесс включили и производственные, и хозяйственно-бытовые стоки, и даже дождевые и талые воды, образующиеся на территории промплощадок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ печорском кинотеатре появилась детская игровая зонаПроект «Дворик детства» стал одним из победителей XVI конкурса социальных и культурных проектов компании ЛУКОЙЛ (подробности)