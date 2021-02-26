Управление МЧС по Коми в полном составе привилось от коронавируса

Вакцину получил и начальник Главного управления Алексей Пархомович. Фото: МЧС по Коми.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Коми принимают участие в вакцинации от коронавируса.

25 февраля руководящий состав Главного управления и члены их семей прошли первый этап вакцинации от COVID-19. Вакцину получил и начальник Главного управления Алексей Пархомович.

Фото: МЧС по Коми.

«Сотрудники реагирующих подразделений должны быть всегда в строю: от их действий зависят жизни и здоровье людей. Работа пожарных и спасателей не может быть удаленной, поэтому личный состав со всей долей ответственности участвует во всех мероприятиях по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В том числе и вакцинации», - отметил он.

Фото: МЧС по Коми.

Перед вакцинацией все прошли обязательный осмотр терапевта. После прививки все сотрудники чувствуют себя хорошо и продолжают трудиться на своих рабочих местах.

Фото: МЧС по Коми.

Пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства в городах и районах республики также принимают участие в кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции. Желающие привиться получают вакцину в поликлиниках по месту жительства.

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