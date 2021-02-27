Юго-восточный ветер принесет в Коми тепло

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Прогноз погоды по Республике Коми на 27 февраля представляет Коми ЦГМС.

В республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На крайнем северо-востоке ночью и утром туман. Ветер ЮВ 5-10 м/с. Температура ночью -19...-24, при прояснении -27...-32, днем -12...-17, местами -18...-23°С.

Прогноз погоды в Сыктывкаре: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ЮВ, 4-9 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -12...-14°С.

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