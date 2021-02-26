Южный ветер принес в Коми теплую и ветреную погоду

Фото: Евдокия Пыстина

На территории Коми 26 февраля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура ночью -17...-22, при прояснении -23...-28; днем -15...-20, в отдельных районах -9...-14°С.

В Сыктывкаре 26 февраля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -15...-17°С.

В ближайшие два дня, 27 - 28 февраля, в Коми будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти 4-9 м/с.

Температура ночью -23...-28, в восточных районах при прояснении до -33, на западе местами -18...-23, днем -11...-16, на крайнем северо-востоке -17...-22°С, сообщает Коми ЦГСМ.

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